Сьогодні вночі в Одесі горів відразу три автомобіля в різних районах міста - на селищі Котовського та на Черьомушках

Про це інформує Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ДСНС (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їх даними, в 3:10 надійшов виклик про займання автомобіля Mitsubishi на вулиці Героїв Крут. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу о 3:29.

Крім того, близько 4:00 рятувальники отримали інформацію про те, що в районі проспекту Добровольського у дворі багатоповерхівки палають і Hyundai. Пожежу повністю ліквідували о 4:59.

Власником автомобіля Kia Soul є 51-річний одесит.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Попередньо встановлено, що причиною загоряння всіх автомобілів є підпал.

У поліції додали, що в рамках розслідування, встановлюються повні обставини події та особи, причетні до інцидентів.

Раніше ми писали, через сильну пожежу на території Дністровських плавнів вигоріла величезна територія заповідника. Причиною загоряння стала суха трава та очерет.

Пожежники відзначили, що з-за відсутності під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.

Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

Співробітники заповідника власними силами намагалися загасити вогонь, але їм це не вдалося.

Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 13. Mai 2020

Нагадаємо, циклон обрушився на Одесу, піщана буря, шторм і злива: кадри стихії

Як повідомляла Politeka, любителька Росії лякає одеситів "ввічливими людьми", відео: "Будете котитися..."

Також Politeka писала, що в Одесі з'явилася величезна георгіївська стрічка: відео