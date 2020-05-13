Після скандального відео губернатора Одещини Максима Куцого терміново викликали на зустріч з Володимиром Зеленським

Його чекає розмова в Офісі президента. Про це повідомляє місцеве видання Таймер з посиланням на джерело в Одеській ОДА.

Згідно з інформацією, 13 травня Куций Максим відсутній на робочому місці, так як чиновника викликали в Київ на розмову. При цьому, як стверджує видання, у зв'язку з недавніми скандалами за участю губернатора, розмова буде не зовсім приємна.

Нагадаємо, що Максим Куций розхвилювався після незручного запитання журналістки 1+1 і навіть покликав Нацгвардію.

Журналістка знімальної групи програми «Секретні матеріали», яку показують на телеканалі «1+1», запитала у Куцого про долю автомобілів швидкої допомоги, які прибули в Одеську область і вже кілька тижнів стоять без діла, замість того, щоб обслуговувати громадян.

У відповідь «слуга народу» почав хамити, забувати державна мова, переходячи на російська, спробував вигнати журналістів за допомоги нацгвардейцев.

Як зазначив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у себе в Фейсбук, ніякі питання не можуть виправдати неадекватну поведінку чиновників.

"Журналіст – не просто людина, який задовольняє власну цікавість і щось розпитує. Він являє аудиторію. І чиновник повинен демонструвати свою відповідальність перед людьми шляхом спілкування з журналістами, а не нацьковувати" на них Нацгвардію", - написав він.

"Закон на боці журналістів, але рівень культури, освіченості, готовності до виконання державних функцій у посадових осіб – на надзвичайно низькому рівні", - додав Томіленко.

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