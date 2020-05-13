В Одеській області рибалки зловили червонокнижную 10-кілограмову севрюгу
На річці Дунай в районі міста Вілкове прикордонний загін перевірив один з рибальських човнів. Як виявилося, в мережах рибалок була виявлена севрюга вагою 10 кг, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГСПУ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Враховуючи те, що цінна риба на борт не піднімалася, прикордонний наряд запропонував рибалкам випустити рибину в природне середовище.
Рибалки були проінформовані, що сума завданих збитків державі у разі затримання такої риби оцінюється в 48 тис грн.
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До того ж, за вилов червонокнижної риби передбачена кримінальна відповідальність.
Раніше ми вже писали, у Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив величезного коропа.
Дуже велика риба важила 17 кг 250 гр.
Наголошується, що рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко відправився на рибалку в минулі вихідні.
Де саме зловив свою здобич чоловік не визнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути карпа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком.
Також рибак зізнався, що найбільше переживав, що не витримають волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.
Тепер чоловік, який працює охоронцем на одній з баз відпочинку на чорноморському узбережжі, має намір зробити опудало з голови свого трофея в пам'ять про вдалу риболовлю.
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