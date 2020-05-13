В мережі показали, як проходить гучна реконструкція Новощепного ряду біля Привозу

12 травня стартував перший день реконструкції багатостраждального Новощепного ряду, проте змін відбувається не спостерігається, повідомляє місцеве видання «Одеське життя».

Деякі одесити, як і раніше чекають трамваї на зупинках, хоча схема їх маршруту змінилася, про що проинформировалось в оголошеннях, вивішених на цих зупинках.

Що стосується самої реконструкції, то єдина зміна — це кут на перетині Новощепного ряду і вулиці Катерининській: там з боку «Привозу» прибраний паркан, вже видно чергові ряди нових, поки не працюють торгових павільйонів в стилі тих, про яких ми вже розповідали. З'явилися «стовпчики» для встановлення чергового огорожі.

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Все інше в Новощепному ряду — як колись. Тут кипить торгівля «з ніг і зі стін».

Як розповіла одна з торгуючих одеситок, їх вирішили поки не чіпати.  Друга додала, що «тут просто трамваї не ходитимуть, а ми будемо торгувати, як і раніше».

Звернемо увагу, що кількість автомобілів на цій ділянці лише додалося.

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