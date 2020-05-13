В мережі показали, як проходить гучна реконструкція Новощепного ряду біля Привозу

12 травня стартував перший день реконструкції багатостраждального Новощепного ряду, проте змін відбувається не спостерігається, повідомляє місцеве видання « Одеське життя ».

Деякі одесити, як і раніше чекають трамваї на зупинках, хоча схема їх маршруту змінилася, про що проинформировалось в оголошеннях, вивішених на цих зупинках.

Що стосується самої реконструкції, то єдина зміна — це кут на перетині Новощепного ряду і вулиці Катерининській: там з боку «Привозу» прибраний паркан, вже видно чергові ряди нових, поки не працюють торгових павільйонів в стилі тих, про яких ми вже розповідали. З'явилися «стовпчики» для встановлення чергового огорожі.

Все інше в Новощепному ряду — як колись. Тут кипить торгівля «з ніг і зі стін».

Як розповіла одна з торгуючих одеситок, їх вирішили поки не чіпати. Друга додала, що «тут просто трамваї не ходитимуть, а ми будемо торгувати, як і раніше».

Звернемо увагу, що кількість автомобілів на цій ділянці лише додалося.

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