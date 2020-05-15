Але є одна вимога

Після ослаблення карантину в Одесі відновить роботу половина міських маршруток, однак є одна вимога

Як повідомляє прес-служба міськради, з 15 травня маршрутки будуть працювати в режимі спецтранспорту, передає Politeka.net

Перелік маршрутів, які почнуть роботу вже сьогодні виглядає наступним чином:

№ 190 - вул. Паустовського - залізничний вокзал,

№ 240 - вул. Паустовського - вул. Преображенська,

№ 250 - вул. Жоліо-Кюрі - вул. Преображенська,

№ 210 - житловий масив "Шкільний" - ЦПУ "Міст" (вул. Приморська),

№ 197 - Меморіал 411-ї батареї - Слобідка (Онкодиспансер),

№ 175 - аптека «Гаєвського» - Меморіал 441-ї батареї,

№ 185 - аптека «Гаєвського» - Меморіал 441-ї батареї,

№ 203 - цементний завод - парк ім. Т. Шевченка,

№ 110 - санаторій "Куяльник" - ЦПВ «Вокзал»,

№ 115 - селище Цукровий - площа Десятого квітня,

№ 111 - селище Усатове-1 - ринок «Привоз»,

№ 233 - Тираспольське шосе ("Два стовпа") - парк ім. Т. Шевченка,

№ 237 - ЦПВ «Вокзал» - вул. Агрономічна,

№ 288 - Деткомбинат - кладовище «Західне»,

№ 4 - ВТЦ «Середньофонтанський» - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 7 - вул. Архітекторська - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 171 - ЦПВ "Вокзал" (Італійський бульвар) - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 11 - вул. Ільфа і Петрова - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 8 - площа Тираспольська - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 23 - вул. Ядова - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 6 - вул. Академіка Заболотного - 6 км Овідіопольської дороги,

№ 16 - вул. Генерала Бочарова, 71 - 6 км Овідіопольської дороги.

Проте в міськраді наголошують, що проїзд у транспорті дозволяється виключно при наявності захисної маски.

До цих порт відкритим залишається питання про те, коли ж запрацює приміський автотранспорт в Одеській області.

У зв'язку з цим депутати облради звернутися до уряду з проханням про передачу повноважень для відновлення пасажирських перевезень у регіонах місцевою владою.

Мова йде про можливості відновлення приміських перевезень за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови поліпшення эпидемологической обстановки.

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