Після ослаблення карантину в Одесі відновить роботу половина міських маршруток, однак є одна вимога
Як повідомляє прес-служба міськради, з 15 травня маршрутки будуть працювати в режимі спецтранспорту, передає Politeka.net
Перелік маршрутів, які почнуть роботу вже сьогодні виглядає наступним чином:
- № 190 - вул. Паустовського - залізничний вокзал,
- № 240 - вул. Паустовського - вул. Преображенська,
- № 250 - вул. Жоліо-Кюрі - вул. Преображенська,
- № 210 - житловий масив "Шкільний" - ЦПУ "Міст" (вул. Приморська),
- № 197 - Меморіал 411-ї батареї - Слобідка (Онкодиспансер),
- № 175 - аптека «Гаєвського» - Меморіал 441-ї батареї,
- № 185 - аптека «Гаєвського» - Меморіал 441-ї батареї,
- № 203 - цементний завод - парк ім. Т. Шевченка,
- № 110 - санаторій "Куяльник" - ЦПВ «Вокзал»,
- № 115 - селище Цукровий - площа Десятого квітня,
- № 111 - селище Усатове-1 - ринок «Привоз»,
- № 233 - Тираспольське шосе ("Два стовпа") - парк ім. Т. Шевченка,
- № 237 - ЦПВ «Вокзал» - вул. Агрономічна,
- № 288 - Деткомбинат - кладовище «Західне»,
- № 4 - ВТЦ «Середньофонтанський» - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 7 - вул. Архітекторська - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 171 - ЦПВ "Вокзал" (Італійський бульвар) - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 11 - вул. Ільфа і Петрова - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 8 - площа Тираспольська - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 23 - вул. Ядова - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 6 - вул. Академіка Заболотного - 6 км Овідіопольської дороги,
- № 16 - вул. Генерала Бочарова, 71 - 6 км Овідіопольської дороги.
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Проте в міськраді наголошують, що проїзд у транспорті дозволяється виключно при наявності захисної маски.
До цих порт відкритим залишається питання про те, коли ж запрацює приміський автотранспорт в Одеській області.
У зв'язку з цим депутати облради звернутися до уряду з проханням про передачу повноважень для відновлення пасажирських перевезень у регіонах місцевою владою.
Мова йде про можливості відновлення приміських перевезень за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови поліпшення эпидемологической обстановки.
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