Поки невідомо хто ж зіпсував бювет

В Одесі вандали зіпсували бювет і тепер він не працює

На сьогоднішній день існує чимало вандалів, які зовсім не звертають увагу на неправильні вчинки і з-за помсти або розваги ламають і трощать все на своєму шляху.

У ніч з 13 на 14 травня невідомі влаштували погром у бюветном комплексі на Михайлівській площі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

Зловмисники проникли в приміщення, зрізали і вкрали кран зони видачі води, а також інше устаткування, що забезпечує роботу бювету. Але цього їм здалося мало, і вони вирішили підпалити приміщення.

На щастя, вогонь не розгорівся.

Комунальники взялися відновлювати роботу бювету і у зв'язку з ремонтом він не буде функціонувати до 25 травня.

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Написи блакитною фарбою на гранітних тумбах з іменами Героїв Радянського союзу з Одеської області з'явилися днями. Крім цього, на зображенні Леніна поставили чорний хрест.

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