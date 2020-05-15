Дев'яту добу шукають 15-річну дівчину, яка зникла безвісти в Одесі

Відомо, що 6 травня Катерина Андрусяк пішла з дому в Малинівському районі і до сих про не повернулася. Стривожені родичі попросили допомоги в поліції, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполиции в Одеському регіоні.

Прикмети Каті: зріст 165 см, середньої статури, темно-русяве волосся до плечей, сірі очі.

Була одягнена в куртку чорного кольору з шкіряними вставками, чорну спідницю, рожевий светр і кросівки чорного кольору.

В поліції закликають, з будь-якою інформацією про зниклу, прохання повідомляти за телефоном: (048) 765-75-27 або на лінію 102

Враховуючи, що останнім часом в регіоні все частіше зникають діти, публікація викликала великий резонанс в мережі.

«І пропадають юні дівчатка. Що відбувається?! Батькам залишається тільки вірити і чекати», «на наше місто напала якесь прокляття. Череда якихось нещасть. Сподіваюся, хоч у цій ситуації все закінчиться успішно і дівчина знайдеться найближчим часом ціла і неушкоджена», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що 14-річна Аліна Нєдова, тіло якої виявили біля обриву на березі лиману, покінчила життя самогубством.Таку заяву зробив начальник одеської поліції Олег Бех в ході брифінгу.

За його словами, зараз поліція дотримується версії, що це було самогубство.

Нагадаємо, перед трагедією 14-річна Аліна Нєдова залишила прощального листа: «він почав до мене лізти»

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

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