Стало відомо, скільки нових людей захворіло китайських вірусом в Одеському регіоні
Вірус, який вперше з'явився в Китаї, а потім вийшов за його межі і розповсюдився майже у всіх країнах світу, є найбільш небезпечним захворюванням на даний момент.
У Центрі громадського здоров'я Моз України постійно озвучують нові цифри заражених, передає Politeka.net.
За станом на ранок, 15 травня, в Одеській області за минулу добу лабораторно підтвердили 19 нових випадків захворювання. Всього з початку епідемії зафіксовано 712 випадків у нашому регіоні.
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За минулу добу одужали 3 людини, померлих немає.
Наголошується, що серед захворілих діагноз підтвердився у жінки, 34 роки, і її дитини, якій всього півроку. Мама і дитина проживають на території Авангардовского селищної ради Овідіопольського раойне. Зараз вони госпіталізовані в Одеську інфекційну лікарню.
За даними МОЗ, з початку епідемії в Україні підтверджено 17 330 випадків захворювання. З них 476 випадків – летальні, 4 473 осіб – одужали.
За останню добу в Україні наявність вірусу підтвердилося у 483 осіб, а кількість вилікувалися склала 330 осіб. За добу в країні померли 20 чоловік.
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