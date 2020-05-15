Під час протесту на ринок приїхала поліція

В Одесі знову мітингували на ринку

На Староконном ринку триває бунт підприємців проти адміністрації, яка обклала одеситів нової «даниною», на 20% більше попередньої, у квітні, під час карантину, коли ніхто не міг навіть по-людськи працювати.

Відповідне відео розмісти в мережі організатор мітингу, підприємець Іван Фунтової, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, що керівництво ринку не захотіло піти на зустріч підприємцям і тому відбувся другий мітинг. Близько сотні продавців знову спробували поговорити з керівниками, але діалогу не вийшло.

Під час протесту на ринок приїхала поліція і спробувала відразу скласти протокол за порушення карантину на одного з лідерів. Однак підприємці відбили Івана Фунтового і не дали його затримати.

Протестувальники звинуватили адміністрацію в спробі використовувати поліцію для придушення мітингу.

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«єдність народу - сила нації», - написав він.

"Більше 12-ти співробітників поліції на одного", - додав Фунтовий.

Нагадаємо, що в середу, 13 травня, під стінами ОДА влаштували масовий пікет водії маршруток.

Водії приміських маршруток вимагали, щоб їм дозволили працювати.

Це була попереджувальна акція протесту.

На маршрутках вивісили банери з "Карантин для бідних триває", "Як на роботу добратися без працюючого транспорту".

На місце з'їхалася поліція на чолі з начальником Хмельницького районного відділення. Вони збиралися затримати учасників акції, але їм поміщали громадські діячі.

«Заказ» выполнен «полицией» в полной мере небыл! Не учли сплочённости коллектива! Хотели «пришить» уголовную ответственность за организацию акции во время карантина! «єдність народу - сила нації» Репост приветствуется! Из 500 участников процесса одного «нашли» нарушителя!)))))) Больше 12-ти сотрудников полиции на одного!))) Gepostet von Ivan Funtovoy am Donnerstag, 14. Mai 2020

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