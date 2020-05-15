В Одесі на акцію протесту вийшли родичі українських моряків, які оголосили голодування у в'язницях Лівії
Як пише місцеве видання «
Родичі повідомили, що моряки з танкерів «Рута» та «Капітан Хайям», які кілька років нудяться в лівійських в'язницях, оголосили голодування. Вона має попереджувальний характер і триватиме п'ять днів.
Також присутні звинуватили владу України в тому, що вони не бажають вживати заходів по захисту своїх громадян. Українці залишаються за ґратами в Тріполі, незважаючи на те, що лівійська влада оголосила амністію у згідно з поширенням китайського вірусу.
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«Всіх забирають: філіппінців, тунісців, турків, а наші сидять без нормальної медичної допомоги», — каже мати одного в'язня.
За даними видання, серед голодуючих 71-річний капітан «Рути» Микола Шокун.
Як розповіла голова наглядової ради благодійного фонду "Ассоль" Світлана Фабрикант, екіпаж теплохода "Рута" затримали за звинуваченням у контрабанді нафтопродуктів 28 квітня 2017 року. Екіпаж з 14 моряків потрапив у в'язницю.
Роком раніше в Лівії був затриманий танкер "Капітан Хаям", екіпаж якого також заарештували, звинувачення ті ж - контрабанда нафтопродуктів. Серед екіпажу танкера були четверо українців.
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