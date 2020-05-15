Користувачі в соцмережах обговорюють майбутній туристичний бум в Одесі
В Одеській області щосили йде підготовка до курортного сезону. У цьому році місцева влада очікуює великий наплив туристів відразу після карантину, повідомляє Politeka.net
Одеський губернатор Куций Максим навіть висловив сподівання, що регіон стане туристичним центром України.
У зв'язку з епідемією кордони будуть закриті і ймовірно, що основний потік мандрівників приїде в Одеську область.
«Одеська область 2020 році планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень або заходів не повинно бути, - заявив Куций.
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
Алла Пугачова поставила на місце зухвалу Бузову, що сталося: "Краще співати навчися, ніж..."
Долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс
Худюща Наташа Корольова розбурхала принадами в прозорому одязі: Тарзану таке сподобається
Користувачі в соцмережах, переважно жителі одеського регіону, сприйняли новину про туристичний бум з радістю, зазначивши, що Одеса завжди рада гостям. Проте знайшлися й такі, хто не в захваті від приїжджих. Вони побоюються, що із-за напливу туристів місцевим не вистачить місця на пляжах і на все підвищать ціни.
«Милості просимо. Одеса завжди рада гостям»,
«Чекаємо гостей, а особливо з Києва»,
«П'ять мільйонів вирусников понаїде, а потім місць в лікарнях не вистачає»,
«Сьогодні чула, що самий голіменький номер стояв 200$ на травневі в Одесі»,
«А от не пускали б цих гостей. Хоч одесити б на море потрапили. А то понабегают, як сарана»,
«Одеса, як завжди без моря буде»,
«Навіщо? Можна хоч одне літо провести без гостей набридла ця сарана»,
«Закрийте місто. Дайте пожити»,
«При такій ситуації можна і вдома посидіти»,
«Це буде п. Ц!! Море не побачимо», - пишуть люди.
Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці
Як повідомляла Politeka, Одещину накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати
Також Politeka писала, що циклон обрушився на Одесу, піщана буря, шторм і злива: кадри стихії