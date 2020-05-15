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Користувачі в соцмережах обговорюють майбутній туристичний бум в Одесі

В Одеській області щосили йде підготовка до курортного сезону. У цьому році місцева влада очікуює великий наплив туристів відразу після карантину, повідомляє Politeka.net

Одеський губернатор Куций Максим навіть висловив сподівання, що регіон стане туристичним центром України.

У зв'язку з епідемією кордони будуть закриті і ймовірно, що основний потік мандрівників приїде в Одеську область.

«Одеська область 2020 році планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень або заходів не повинно бути, - заявив Куций.

Користувачі в соцмережах, переважно жителі одеського регіону, сприйняли новину про туристичний бум з радістю, зазначивши, що Одеса завжди рада гостям. Проте знайшлися й такі, хто не в захваті від приїжджих. Вони побоюються, що із-за напливу туристів місцевим не вистачить місця на пляжах і на все підвищать ціни.

«Милості просимо. Одеса завжди рада гостям»,

«Чекаємо гостей, а особливо з Києва»,

«П'ять мільйонів вирусников понаїде, а потім місць в лікарнях не вистачає»,

«Сьогодні чула, що самий голіменький номер стояв 200$ на травневі в Одесі»,

«А от не пускали б цих гостей. Хоч одесити б на море потрапили. А то понабегают, як сарана»,

«Одеса, як завжди без моря буде»,

«Навіщо? Можна хоч одне літо провести без гостей набридла ця сарана»,

«Закрийте місто. Дайте пожити»,

«При такій ситуації можна і вдома посидіти»,

«Це буде п. Ц!! Море не побачимо», - пишуть люди.

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