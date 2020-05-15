Максим Куций себе винним не вважає

Після скандалу одеський губернатор Куций Максим вибачився перед громадськістю, але винним себе не вважає

Так, в ході брифінгу керівник Одеської ОДА прокоментував інцидент з журналістами телеканалу «1+1», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Куций пояснив, що сам запросив журналістів телеканалу 1+1 в свій кабінет для того, щоб поспілкуватися на тему вірусу, але не давав дозвіл на відеозйомку.

«Після цього почалися провокаційні питання. Я завжди відкритий і готовий до конструктивного діалогу. Ще раз хотів би вибачитися за свою емоційну поведінку. Але це стосується тільки тих випадків, коли інформацією спекулюю», - заявив губернатор.

Також він запевнив усіх, що його кабінет є режимним об'єктом.

«Мій кабінет, дійсно, є режимним об'єктом і охороняється Нацгвардією, оскільки кабінет голови ОДА є місцем з високим рівнем захисту інформації» повідомив він.

Звернемо увагу, що в діях Куцого є ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 171 КК України «перешкоджання законній професійній діяльності журналіста».

Нагадаємо, що Максим Куций розхвилювався після незручного запитання журналістки 1+1 і навіть покликав Нацгвардію.

Журналістка знімальної групи програми «Секретні матеріали», яку показують на телеканалі «1+1», запитала у Куцого про долю автомобілів швидкої допомоги, які прибули в Одеську область і вже кілька тижнів стоять без діла, замість того, щоб обслуговувати громадян.

У відповідь «слуга народу» почав хамити, забувати державна мова, переходячи на російська, спробував вигнати журналістів за допомоги нацгвардейцев.

❗️Онлайн-брифінг щодо закупівлі 85 карет швидкої допомоги Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 14. Mai 2020

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