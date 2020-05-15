Курортний сезон в Одесі може опинитися під загрозою через рекомендацій медиків

На тлі пандемії і постійних новин про стрімке поширення китайської вірусу, багато українців не зможуть насолодитися літнім відпочинком на курорті. Та й кордони будуть закриті до того ж.

А тут ще рекомендації медиків, які вимагають дотримання карантинних умов навіть на пляжі: носіння засобів захисту (масок, респіраторів) та дотримання безпечної дистанції.

У цій ситуації єдине, що залишається – це сміх.

Забавні фотожаби на літніх відпочинок в Одесі з'явилися в соцмережах.

Одесити уявляють, яким вийде відпочинок, якщо все-таки вдасться потрапити до моря.

А тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив дуже важливу заяву для всіх громадян, на яку варто звернути свою увагу. Так, за його словами, Міністерство охорони здоров'я України вивчає, може передаватися небезпечний вірус від людини до людини з допомогою води, тобто, моря, водойм, річок, озер.

За словами Ляшка, якщо цю можливість не визнають точною, то українцям можна буде купатися в морях, річках, басейнах і озерах після того, як в країні пом'якшать карантин. Про це громадян повідомить уряд найближчим часом.

Станом на ранок, 15 травня, в Одеській області за минулу добу лабораторно підтвердили 19 нових випадків захворювання. Всього з початку епідемії зафіксовано 712 випадків у нашому регіоні.

За даними МОЗ, з початку епідемії в Україні підтверджено 17 330 випадків захворювання. З них 476 випадків – летальні, 4 473 осіб – одужали.

Нагадаємо, одеситів сколихнула новина про туристичний бум: "Моря не побачимо?"

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