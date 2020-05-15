В Одесі біля дитячого майданчика власники Мафів встановили туалет і вирили вигрібну яму, сморід від яких розноситься по всій окрузі
Мова йде про території в мікрорайоні Вузівський навпроти дитячого магазину "Антошка", розташованої на Люстдорфській дорозі/Олександра Невського, пишуть місцеві
У цьому місці власники понаставляли всіляких наливайок, шаурмічных та інших кіосків, а щоб відвідувачі не справляли нужду на дитячому майданчику, встановили туалет.
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Також місцеві жителі виявили "вигрібну" яму , з якої доноситься відповідний запах, відчутний і на дитячому майданчику. Навколо цієї ями літають мухи.
Одесити стривожені, що з настанням спекотної погоди і збільшенням числа відвідувачів пивний і шаурмичной, на дитячому майданчику буде небезпечно перебувати.
Раніше ми писали, через карантин на тлі епідемії небезпечного вірусу в Одесі знесли дитячий майданчик.
Відома дитяча площадка «Сашуля», яка більше десяти років тішила дітей, які проживають в районі Молдаванки, перестала існувати. Її демонтували.
Одесити стверджують, що майданчик, названий в пам'ять про загиблого хлопчика, демонтував поруч розташований «Автомобільний дім Volkswagen».
Нагадаємо,
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