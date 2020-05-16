На вихідних в Одеському регіоні розгуляється шквальний вітер і місцями пройде дощ
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
За прогнозами синоптиків, у суботу, 16 травня, протягом усього дня погода у Одесі буде похмурою, але без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі становитиме 11-13 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 °C
Температура морської води 12-13 °C
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В Одеській області очікуватиметься мінлива хмарність.
Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 8-13 °С, вдень 15-20 °С, місцями до 24 °C
На автодорогах області видимість добра.
У неділю синоптики розповіли, що весь день в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора.
Метеорологи прознозируют вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °C.
До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко попереджала про що насувається на Україну антициклоні, який прожене дощі з більшої частини територій.
Нагадаємо,
Як повідомляла Politeka, Одещину накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати
Також Politeka писала, що циклон обрушився на Одесу, піщана буря, шторм і злива: кадри стихії