На вихідних в Одеському регіоні розгуляється шквальний вітер і місцями пройде дощ

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За прогнозами синоптиків, у суботу, 16 травня, протягом усього дня погода у Одесі буде похмурою, але без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі становитиме 11-13 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 °C

Температура морської води 12-13 °C

В Одеській області очікуватиметься мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 8-13 °С, вдень 15-20 °С, місцями до 24 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю синоптики розповіли, що весь день в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора.

Метеорологи прознозируют вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °C.

До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко попереджала про що насувається на Україну антициклоні, який прожене дощі з більшої частини територій.

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