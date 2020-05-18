Прогноз погоди на весь тиждень

Весь тиждень Одеса буде знаходиться під впливом антициклону, який принесе суху і теплу погоду, але один день дощитиме

Як передає Politeka.net, з посиланням на прогноз погоди синоптиків, в Одесу повернеться кліматичне літо, а це означає що температура підніметься вище 20 градусів.

У понеділок, 18 травня, в одесі та області хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний помірний.

Температура повітря вдень +12 +21 по області +17 + 19 по місту.

У вівторок, 19 травня, на протязі усього дня буде хмарно, без істотних опадів. Температурні показники залишаться колишніми. Вітер змінний.

У місті повітря прогріється до 21 градуса, по області спостерігатиметься +18+20 градусів.

А от середа стане тим днем, коли синоптики прогнозують дощ. У місті буде похмуро і сиро. Температура повітря становитиме +14 +19 градусів.

У четвер, 21 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень теж. Вітер північно - західний, 4-5 метрів в секунду. Температура в місті буде коливатися в межах +14 +18 градусів, по області +15 +19.

Останній робочий день тижня, п'ятниця, 22 травня, принесе сонячну погоду, проте трохи похолодає. Вночі термометри покажуть +7 +9, вдень +11 +18 градусів.

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