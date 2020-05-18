Йому було всього 47 років

Небезпечний китайський вірус забрав життя лікаря-реаніматолога в Одесі

Подробиці розповіла на своїй сторінці в Фейсбук волонтер благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова, передає Politeka.net

Вона повідомила, що 47-річний Максим Белінов був лікарем в реанімації міської лікарні №10 і контактував з пацієнтами лікарні з ковид 19, а згодом і у нього діагностували небезпечну інфекцію.

За словами волонтера Катерини Ножевниковой, лікарі інфекційної лікарні тиждень боролися за життя свого колеги, але на жаль, врятувати його не вдалося. Вчора Максим Белінов помер.

«Всім, хто кричить про всесвітню змову і всім, хто танцює зараз вечорами на дискотеках з криками «немає ніякого коронавіруса», просто подивіться в обличчя Максимові. Йому було всього 47 років. Без батька Залишився трьох річний малюк. Сина в розквіті сил втратила літня мама», - написала Ножевникова.

У той же час губернатор Одеської області Максим Куций повідомив, що за минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб. Випадки зафіксовані практично у всіх районах Одеської області.

Подільський район - 365;

Одеса - 156;

Біляївський - 71;

Балтський та Ізмаїльський райони - по 21 випадку;

Кодимський - 18;

Білгород-Дністровський - 17;

Кілійський - 15;

Овідіопольський -11;

Чорноморськ і Теплодар - по 7 випадків;

Окнянський - 6;

Болградський і Роздільнянський - по 4 випадки;

Іванівський, Сирітський, Тарутинський, Ширяївський - по 3 випадки;

Південний, Ананьївський, Лиманський - по 2 випадки;

Арцизький, Березовський, Любашівський - по 1 випадку.

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