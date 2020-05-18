У центрі Одеси величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець

Відповідне відео зняли очевидці і оприлюднили в телеграм-каналі XYDESA, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльтие сторінку до кінця)

НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.

Як видно на кадрах, дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.

Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусного маршруту №2 і №7, а також стоять трамваї №15.

На місці НП з'їхалися аварійні служби. Рух транспорту затруднено.

Звернемо увагу, що 2020-й рік по праву можна назвати самим страшним і насиченим різними подіями роком.

Саме в цьому році Одесу, як і інші регіони, накривають небезпечні стихійні лиха, в результаті яких страждає велика кількість людей. І мова не тільки про китайському вірус, який вирує по всьому світу, але і різні урагани, шторми, піщані бурі та засуха, які обрушилися за Одеський регіон.

А тим часом синоптики повідомили, що весь тиждень Одеса буде знаходиться під впливом антициклону, який принесе суху і теплу погоду, але один день дощитиме

на цьому тижні в Одесу повернеться кліматичне літо, а це означає що температура підніметься вище 20 градусів.

У понеділок, 18 травня, в одесі та області хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний слабкий.

Температура повітря вдень +12 +21 по області +17 + 19 по місту.

Нагадаємо, одеситів сколихнула новина про туристичний бум: "Моря не побачимо?"

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