На тлі останніх новин про стрімке поширення китайської вірусу і нових жертв, мер Одеси Геннадій Труханов скликав комісію для прийняття екстрених заходів в місті

Нагадаємо, що за останні дні в Одесі від інфекції померло кілька людей, а в цілому число загиблих склало 6 осіб.

За словами Труханова, на тлі титанічної роботи медиків, водіїв громадського транспорту і комунальників у місті відкриваються нічні клуби і ресторани, де ніхто не дотримується заходів безпеки, пишуть місцеві ЗМІ.

«Пройдіть Катерининської і подивіться, що коїться. Про яких нормах йдеться? Боюся, що ми можемо отримати суттєве погіршення епідеміологічної ситуації. Потрібно пам'ятати про те, що нічого ще не закінчилося», — зазначив міський голова.

Мер закликав чиновників, якомога швидше скликати засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій і ретельно проаналізувати, що відбувається в Одесі, і які заходи слід прийняти.

“Підготуємо засідання комісії і згідно нашої обстановці в місті будемо приймати рішення . З таким карантином можемо дочекатися погіршення ситуації. В принципі ще нічого не пройшло”, - повідомив Труханів.

Станом на ранок 18 травня в Одеській області підтверджено 764 випадків зараження, з яких 18 - за минулу добу.

Всього в Україні на даний момент виявлено 18 616 хворих, з них 535 українців померли (21 – за останню добу) і 5 276 пацієнтів одужали. За останню добу підтвердилися 325 нових випадків.

На минулих вихідних стало відомо про загибель директора одеської школи і лікаря-реаніматолога міської лікарні №10.

Обидва пацієнта були у тяжкому стані і померли в інфекційній лікарні.

А сьогодні, 18 травня, в Подільському померли 84-річний пенсіонер і 55-річна співробітниця департаменту соцполітики та охорони здоров'я місцевого міськради.

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