В Одеській області поліція і родичі шукають безвісти зниклу дівчину, про яку немає вапна тривалий час

Любашевским районі Одеській області поліція кинула всі сили на розшук 17-річної Борчук Тетяни Сергіївни.

Відомо, що жителька села Троїцьке пішла з дому 12 квітня поточного року і до теперішнього часу її місце знаходження невідомо, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області

Прикмети Тані: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена в світлі джинси, темні кросівки, коричнево-чорну кофту з капюшоном.

У дівчини є особлива прикмета - на правій руці татуювання з написом "любов".

Варто відзначити, що Борчук Тетяна вже не вперше тікає з дому. Про систематичні причини втечі в поліції не уточнюють.

В поліції переконливо просять, при отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дівчини, повідомляти за телефонами (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 або по спецлінії «102».

Раніше ми повідомляли, в Одеській області за дивних обставин пропала ще одна дівчина.

В розшук оголошено жителька села Червона Коса Гинга Аруна Андріївна, 2003 року народження.

Відомо, що дівчина, 7 травня, близько 15 години пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлява, очі карі, волосся чорне довге.

Була одягнена: у чорну коротку шкіряну куртку, футболку, бордову спідницю і чорні капці з рожевим хутром.

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