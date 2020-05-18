Після пом'якшення карантину багато одеситів прийшли на вечірки у нічні клуби
Відповідні кадри, зроблені в розважальних закладах заполонили інтернет, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як учасники масових заходів нехтують усіма карантинними обмеженнями – не надягають маски і не дотримують дистанцію в 1,5-2 метра.
Люди танцюють, веселяться, п'ють алкоголь і селфятся.
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При цьому в адміністрації закладів зазначили, що несуть відповідальність тільки за маски персоналу.
Користувачі в соцмережах з обуренням коментують побачене. Деякі називають це "бенкет під час чуми".
У той же час одеськи мер Геннадій Труханов занепокоївся тим, що відбувається в місті і терміново скликав комісію з техногенної безпеки та НС.
За словами Труханова, на тлі титанічної роботи медиків, водіїв громадського транспорту та комунальників у місті відкриваються нічні клуби і ресторани, де ніхто не дотримується заходів безпеки.
«Пройдіть по вулицях і подивіться, що коїться. Про яких нормах йдеться? Боюся, що ми можемо отримати суттєве погіршення епідеміологічної ситуації. Потрібно пам'ятати про те, що нічого ще не закінчилося», — зазначив міський голова.
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