Про маски і дистанцію ніхто не чув

Після пом'якшення карантину багато одеситів прийшли на вечірки у нічні клуби

Відповідні кадри, зроблені в розважальних закладах заполонили інтернет, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як учасники масових заходів нехтують усіма карантинними обмеженнями – не надягають маски і не дотримують дистанцію в 1,5-2 метра.

Люди танцюють, веселяться, п'ють алкоголь і селфятся.

При цьому в адміністрації закладів зазначили, що несуть відповідальність тільки за маски персоналу.

Користувачі в соцмережах з обуренням коментують побачене. Деякі називають це "бенкет під час чуми".

У той же час одеськи мер Геннадій Труханов занепокоївся тим, що відбувається в місті і терміново скликав комісію з техногенної безпеки та НС.

За словами Труханова, на тлі титанічної роботи медиків, водіїв громадського транспорту та комунальників у місті відкриваються нічні клуби і ресторани, де ніхто не дотримується заходів безпеки.

«Пройдіть по вулицях і подивіться, що коїться. Про яких нормах йдеться? Боюся, що ми можемо отримати суттєве погіршення епідеміологічної ситуації. Потрібно пам'ятати про те, що нічого ще не закінчилося», — зазначив міський голова.

Паті в Одесі "Да будут алкоголь, знакомства и интим" або ж "коронавирус, да пашол ты на**й" ¯\_(ツ)_/¯ Як одесити вирішили не поступатися київській "елітці" з Queen і влаштували раскалбас у нічному клубі (нехтуючи всим, чим тільки можна). P.S. Трек труноносців - не монтаж 😉 Gepostet von Букви am Sonntag, 17. Mai 2020

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