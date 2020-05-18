На одеському промринку «7-кілометр» сталася пожежа

Відповідне відео з місця НП з'явилося в мережі, передає передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як поінформували в прес - службі ДСНС в Одеській області, в неділю, 17 травня, в Службу порятунку надійшло повідомлення про загоревшемся магазині на території Промислового ринку «7 км».



Прибулі на місце рятувальники встановили, що горів 2-поверховий контейнер.

Наголошується, що пожежі на ринку автоматично був привласнений підвищений рівень небезпеки..



Пожежу ліквідували за годину на площі 25 квадратних метрів наскільки пожежних розрахунків. Причина загоряння та збитки встановлюються. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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За даними рятувальників, в 3:10 надійшов виклик про займання автомобіля Mitsubishi на вулиці Героїв Крут. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу о 3:29.

Крім того, близько 4:00 рятувальники отримали інформацію про те, що в районі проспекту Добровольського у дворі багатоповерхівки палають і Hyundai. Пожежу повністю ліквідували о 4:59.

Власником автомобіля Kia Soul є 51-річний одесит.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Попередньо встановлено, що причиною загоряння всіх автомобілів є підпал.

У поліції додали, що в рамках розслідування, встановлюються повні обставини події та особи, причетні до інцидентів.

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