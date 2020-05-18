Стали відомі нові подробиці про померлого від китайського вірусу лікаря з Одеси

Як з'ясувалося, 47-річний реаніматолог Максим Белінов 4 дні займався самолікуванням вдома, а у лікарню потрапив вже у важкому стані. Більш того, у лікаря була депресія. Про це розповіла директор горздрва Олена Якименко в хоед засідання штабу, передає Politeka.net



У лікарні медики вмовляли лікаря надіти кисневу маску, але всіх зусилля виявилися марними, він відмовлявся від неї.

«Йому була показана киснева підтримка, але він категорично відмовився. Ми навіть пішли на крайні заходи і в костюмі хімзахисту пропустили до нього дружину, але і це не дало результату», — зазначила Якименко.

Для медперсоналу міської лікарні №10 смерть колеги стала справжнім шоком. У лікаря-реаніматолога залишилися дружина, трирічний син і стара мати.

Станом на ранок 18 травня в Одеській області підтверджено 764 випадків зараження, з яких 18 - за минулу добу.

Всього в Україні на даний момент виявлено 18 616 хворих, з них 535 українців померли (21 – за останню добу) і 5 276 пацієнтів одужали. За останню добу підтвердилися 325 нових випадків.

На минулих вихідних стало відомо про загибель директора одеської школи.

Так, директор Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич зазначила, що вірус забрав життя 74-річної директора школи №1, Олени Масленко.

Жінку госпіталізували в приватну клініку 6 травня, але вже 7 травня її перевели в Міську клінічну інфекційну лікарню, вчора її не стало.

Нагадаємо, в Одесі стрімко зростає кількість інфікованих: озвучені тривожні цифри

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