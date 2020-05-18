В Чорноморську спалахнув протест, в результаті якого мітингувальники перекрили основну дорогу в Одесу

Мітингувальники – колишні співробітники Морського торговельного порту Чорноморськ" вимагають, щоб їм виплатили борги по зарплаті, яку заборгували з жовтня минулого року, пишуть місцеві ЗМІ .

У руках протестуючі тримають плакати з написами: "Наші діти хочуть їсти", "Державні чиновники хочуть нашої смерті?" і "Винних до відповіді!".

За даними видання, співробітники порту перейшли у приватну фірму «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» після того, як вона орендувала частину терміналу.

Протестувальники повідомляють, що ця компанія заборгувала "МТП Чорноморськ" близько 50 млн гривень. Також, згідно судового реєстру, компанія також числиться боржником перед Адміністрацією морських портів України.

При цьому фірма майже повністю належить групі компаній з Нідерландів, але серед засновників числиться її чинний керівник Оксана Шубко.

Учасники акції попередили, що якщо не буде реакції, то вони готові перекрити вже залізничну гілку або головну автомобільну розв'язку в Чорноморську.

Раніше ми писали, як в Одесі мітингували на Староконному ринку. Підприємців виступали проти адміністрації, яка обклала одеситів новою «даниною», на 20% більше попередньої, у квітні, під час карантину, коли ніхто не міг навіть по-людськи працювати.

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