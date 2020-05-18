В Одесі трамвай влетів у фуру
Кадри руйнівного ДТП, яке сталося вдень у понеділок, 18 травня під Пересыпскийм мостом оприлюднили місцеві
Трамвай на повному ходу врізався в напів-причіп вантажівки і зійшов з рейок. Від удару в нього пошкоджена кабіна та вибиті вікна.
В прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що в результаті ДТП ніхто не постраждав.
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Рух трамваїв за маршрутами №1 і №7 зупинено.
Раніше ми писали, як у центрі Одеси величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.
НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.
Як видно на кадрах, дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.
Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусного маршруту №2 і №7, а також стоять трамваї №15.
На місце НП прибули аварійні служби. Рух транспорту затруднено.
Також ми писали, в центрі Одеси рух трамваїв було паралізовано через автохама.
Інцидент трапився біля ринку «Привоз».
Так, водій виїжджав з парковки на «Привозі» не помітив трамвай з-за припаркованого мікроавтобуса і врізався в нього.
Зібралася значна трамвайна пробка з маршрутів №5 та №28. На місці події працювали поліцейські.
Нагадаємо,
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