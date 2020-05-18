В Одесі трамвай влетів у фуру

Кадри руйнівного ДТП, яке сталося вдень у понеділок, 18 травня під Пересыпскийм мостом оприлюднили місцеві ЗМІ.

Трамвай на повному ходу врізався в напів-причіп вантажівки і зійшов з рейок. Від удару в нього пошкоджена кабіна та вибиті вікна.

В прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Рух трамваїв за маршрутами №1 і №7 зупинено.

Раніше ми писали, як у центрі Одеси величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.

НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.

Як видно на кадрах, дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.

Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусного маршруту №2 і №7, а також стоять трамваї №15.

На місце НП прибули аварійні служби. Рух транспорту затруднено.

Також ми писали, в центрі Одеси рух трамваїв було паралізовано через автохама.

Інцидент трапився біля ринку «Привоз».

Так, водій виїжджав з парковки на «Привозі» не помітив трамвай з-за припаркованого мікроавтобуса і врізався в нього.

Зібралася значна трамвайна пробка з маршрутів №5 та №28. На місці події працювали поліцейські.

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