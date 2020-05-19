У вівторок, 19 травня, синоптики прогнозують в Одесі кліматичне літо
Це означає, що температура повітря підніметься вище 20 градусів тепла. Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Згідно з даними, весь день в Одесі протримається хмарна погода, проте буде тепло і без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі становитиме 11-13 ° С, вдень 19-21 ° C
Температура морської води 12-13 ° C
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-14 ° С, вдень 19-24 ° C
На автодорогах області видимість добра.
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Цікаво, що 19 травня вшановується пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Дионісія.
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Раніше ми писали, як у центрі Одеси величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.
НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.
Як видно на кадрах, дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.
Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусного маршруту №2 і №7, а також стояли трамваї №15.