Житель Одеської області влаштував погром небувалий на двох кладовищах, де зруйнував більше десяти надгробків
Інцидент стався в одне міз сів у Роздільнянському районі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської області.
У полицю звернулися 8 осіб і розповіли, що могили на кладбащах їх родсвенников зруйновані.
Правоохоронці взялися за пошуки вандала і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.
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За словами хулігана, що він частенько шукав на кладовищах їжу та солодощі, а в день скоєння злочину знайшов ще й пляшку горілки. Саме дію алкоголю, за словами молодика, і викликало у нього бажання попустувати.
Зараз слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває ».
Також в поліції оприлюднили фотографії з наслідками «роботи» вандала.
Раніше ми писали, в Одесі вандали зіпсували бювет і тепер він не працює.
На сьогоднішній день існує чимало вандалів, які зовсім не звертають увагу на неправильні вчинки і з-за помсти або розваги ламають і трощать все на своєму шляху.
У ніч з 13 на 14 травня невідомі влаштували погром у бюветном комплексі на Михайлівській площі.
Зловмисники проникли в приміщення, зрізали і вкрали кран зони видачі води, а також інше устаткування, що забезпечує роботу бювету. Але цього їм здалося мало, і вони вирішили підпалити приміщення.
щастя, вогонь не розгорівся.
Комунальники взялися відновлювати роботу бювету і у зв'язку з ремонтом він не буде функціонувати до 25 травня.
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