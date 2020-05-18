В Одесі частково обвалився житловий будинок

НП сталася в понеділок, 18 травня, за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася. Про це повідомляє прес-центр ГУ ДСНС в Одеській області.

Після прибуття на місце НП рятувальники виявили, що вниз обвалилася стіна будинку з першого по п'ятий поверх.

За офіційною інформацією в результаті обвалу ніхто не постраждав. Мешканців екстрено евакуювали. Очевидці розповіли, що люди вибігали з будівлі самі, так як за кілька хвилин до обвалу вони почули дивні звуки.

В даний момент рятувальники розбирають завали. До робіт залучено 9 одиниць пожарноспасательной і спеціальної техніки та 42 людини особового складу. Відомо, що правоохоронці перекрили квартал, у якому відбулося обвалення.

Очевидці стверджують, що на місці НП відчувався запах газу. Однак, поки що точна причина руйнування залишається невідомою.

У мережі з'являються кадри з місця НП, на яких можна побачити, що навколо місця НП все затягнуто пилом.

Відзначимо, що 8 травня в Одесі відбулося аналогічна ПП з обваленням багатоквартирного будинку на Польському спуску. Тоді в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

Як повідомляла Politeka, кінотеатр несподівано обрушився, під завалами люди: кадри масштабної НП в Україні.

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