Засмагають мами з дітьми і літні люди

У середині травня, після ослаблення карантину, одесити відкрили курортний сезон і вже щосили пляжничають

Відповідні фотографії, зроблені на популярних пляжах міста, оприлюднили місцеві ЗМІ .

На кадрах видно, що відпочиваючі, серед яких мами з дітками, лежать на піску і приймають сонячні ванни. Також позасмагати прийшли люди похилого віку.

Певна річ, ніхто з пляжників не дотримується заходів безпеки і забувають про дистанцію в 2 метри, крім того, маску ніхто не одягає.

При цьому вода ще досить прохолодна, тому не кожен ризикне зануритися в море.

Зазначимо, що Моз України дозволив відкрити пляжний сезон у морів і річок. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник вірусної хвороби.

Проте Моз попереджає про те, що необхідно дотримуватися соціальну дистанцію і правила гігієни.

А тим часом синоптики повідомили, що 19 травня в Одесі настане кліматичне літо.

Це означає, що температура повітря підніметься вище 20 градусів тепла.

Згідно з прогнозом, весь день в Одесі протримається хмарна погода, проте буде тепло і без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 11-13 ° С, вдень 19-21 ° C

Температура морської воды12-13 ° C

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