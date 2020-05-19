У середині травня, після ослаблення карантину, одесити відкрили курортний сезон і вже щосили пляжничають
Відповідні фотографії, зроблені на популярних пляжах міста, оприлюднили місцеві
На кадрах видно, що відпочиваючі, серед яких мами з дітками, лежать на піску і приймають сонячні ванни. Також позасмагати прийшли люди похилого віку.
Певна річ, ніхто з пляжників не дотримується заходів безпеки і забувають про дистанцію в 2 метри, крім того, маску ніхто не одягає.
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При цьому вода ще досить прохолодна, тому не кожен ризикне зануритися в море.
Зазначимо, що Моз України дозволив відкрити пляжний сезон у морів і річок. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник вірусної хвороби.
Проте Моз попереджає про те, що необхідно дотримуватися соціальну дистанцію і правила гігієни.
А тим часом синоптики повідомили, що 19 травня в Одесі настане кліматичне літо.
Це означає, що температура повітря підніметься вище 20 градусів тепла.
Згідно з прогнозом, весь день в Одесі протримається хмарна погода, проте буде тепло і без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі становитиме 11-13 ° С, вдень 19-21 ° C
Температура морської воды12-13 ° C
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