Після пом'якшення карантину ситуація на Одещині тільки погіршилася, кількість хворих з кожним днем зростає і медики назвали найбільш заражені райони

Як стало відомо, в облвідділі не схвалюють ослаблення карантинних заходів, про це заявила його голова Наталя Одарий-Захарьєва, передає Politeka.net

«Ситуація після ослаблення карантину погіршилася. Кожен день у нас як мінімум 15 випадків підтверджується. Ослаблення карантину не означає, що ми повинні ходити без засобів індивідуального захисту. Ми повинні бути в масках і не повинно бути скупчень людей. Є правила і їх потрібно дотримуватися, - розповіла Захарьева.

Медик оприлюднила карту захворюваності вірусом в Одеській області станом на 18 травня. Найбільш зараженим районом виявився Подільськ - 373 людини, потім слід Одеса - 164, а на третьому місці – Біляївський район – 71 хворий.

При цьому всього захворіло 160 медпрацівників. Найбільша кількість у Подільському - 91, в Одесі - 40, в Белевском районі - 5, в Ізмаїлі - 4.

Померли від вірусу - 6 у Подільському, в тому числі один медпрацівник, 6 в Одесі, у тому числі медпрацівник, і одна смерть у Балті.

«537 хворих лікуються амбулаторно, в тому числі 61 дитина і 135 медпрацівників. Госпіталізовано 227 осіб, в тому числі 8 дітей і 21 медпрацівник», - повідомила чиновниця.

За станом на ранок 19 травня в Одеській області підтверджено 784 випадку зараження, з яких 20 - за минулу добу.

Як зазначив одеський губернатор Куций Максим, поки що кількість хворих у регіоні перевищує кількість тих, що видужали.

За останню добу вірус підтвердився у сімох медиків, обстежених як контактні особи.

«Всі переносять хворобу в легкій формі. Одужали вже 79 жителів Одеської області», - написав Куций на своїй сторінці в Фейсбук.

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