В Одесі під стінами ОДА одночасно проходять кілька акцій протесту

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

У вівторок, 19 травня на проспекті Шевченка зібралися жителі Теплодара – вони виступають проти приєднання до Маякской ВІДГ з центром в Маяках. Крім того, на мітинг вийшли жителі села Зоря Болградського району, а також представники Кирничанской громади.

Люди невдоволені свавіллям обласних чиновників, які минаючи волю народу, озвучену на громадських слуханнях, представили на розгляд до Мінрегіону свій варіант перспективного плану об'єднання громад.

Мешканці Теплодара обурилися, що їх громада потрапляє в склад Маякской ВІДГ, у зв'язку з чим і організували протест.

Вони вимагають, що центр має бути в Теплодарі або Теплодар повинен залишитися окремою адміністративно-територіальною одиницею.

«З інтернету ми випадково побачили інформацію. Наша громада якимось чином потрапить до складу Маякской ВІДГ. Вчора ми намагалися достукатися до керівництва області і нам пообіцяли нас почути, – розповів протестуючий.

За даними ЗМІ, представники Болградського району обурені тим фактом, що їхній район збираються «роздерибанити» аж на п'ять громад. Адже жителі Болградщины були налаштовані зберегти свій район цілісним , однією громадою. Після, в ході численних обговорень прийшли до думки, що район поділять на дві громади – Болградську і Кубейскую. Але ніяк не на п'ять!

У свою чергу жителі села Зоря Саратського району вимагають зберегти їх громаду самостійної, адже їх село набагато самодостаточнее смт. Сарата, куди його мають намір приєднати обласні чиновники.

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