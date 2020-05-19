В мережі показали шикрарные особняки одеських олігархів з висоти птичьева польоту

Відповідні фотографії обнародровали журналісти «7 каналу»

На кадрах видно, що палаци з величезними ділянками, на яких розташовані басейни, галявини з ландшафтним дизайном, химерними містками і мармуровими скульптурами, збудовані на одеському узбережжі.

Розкішні особняки оточують цілі сквери. Стилістика будинків – від класики до сучасності. Всі атрибути достатку – напоказ.

«З висоти особняки здаються іграшковими. Але нехай не бентежить масштаб фото – ділянки просто величезні!», - зазначають журналісти.

Раніше ми писали, в центрі Одеси обвалилася частина п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Торговій.

НП сталася в понеділок, 18 травня, близько 16:25.

В результаті обвалення ніхто не постраждав, прес-служба МВС.За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Хотілося б відзначити і те, що буквально в перших числах травня в Одесі також сталося обвалення одного з житлових будинків. На щастя, в результаті даної події ніхто не загинув і не постраждав.

А сталася ця НП на Польському узвозі, і вже по прибуттю до місця обрушився будинку рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі обрушився перший і другий поверх. Оскільки це житловий будинок, то рятувальники евакуювали 21 мешканця.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

Як повідомляла Politeka, голодний бунт спалахнув під Одесою, траса перекрита: "Наші діти хочуть їсти", фото

Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.