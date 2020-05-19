В Одесі мешканців обваленого будинку на вулиці Торгової поселили в готелі

35 мешканців розмістили в готелі «Вінтаж « і «Одеський дворик», повідомив віце-мер і директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Всього, за його словами, зареєстровано 41 людина, а проживали 44. Правда, інших прихистили родичі та знайомі, так як вони категорично відмовилися селиться в готель.

Жеман зазначив, що люди будуть залишатися в готелях до тих пір, поки не будуть отримані результати експертизи будинку. Всі витрати по проживанню взяла на себе фірма-забудовник, з вини якої, можливо, і сталося НП.

Нагадаємо, що подія сталася в понеділок, 18 травня, за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав, повідомила прес-служба МВС. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Рятувальники приступили до розбору завалів. Всього в роботах задіяні 264 людини і 56 одиниць спецтехніки. З них від ДСНС – 106 і 23 відповідно, у тому числі два кінологічних розрахунку.

За словами начальника одеської поліції Олега Беха, будинок мав невеликий крен. Цілком ймовірно, що утворився він в внаслідок початку спорудження поруч торгового центру.

На думку експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній.

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