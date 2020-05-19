В Одесі мешканцям обрушився будинку дозволять повернутися у свої квартири

Мова йде про житловий будинок на Польському узвозі, 9, який обрушився увечері, 7 травня. На щастя, обійшлося без постраждалих, люди почули тріск і встигли вибігти на вулицю. В результаті постраждали сім сімей, всього 21 людина. Їх тимчасово переселили в гуртожиток, кого приютили родичі.

Як повідомили журналісти « 7 каналу », в будинку встановлять маячки для контролю тріщин і тимчасово включать воду і світло, щоб перевірити роботу комунікацій. Спостереження будуть вести як мінімум 10 днів.

«Якщо за цей час не буде проблем, мешканцям дозволять повернутися в свої квартири і робити ремонт. А поки вони залишаються в гуртожитку ОГЭТ на вулиці Академіка Корольова», - повідомляє видання.

Хотілося б звернути особливу увагу на те, в якому стані знаходяться квартири. Вони не постраждали від останнього обвалення, а стіни руйнувалися регулярно. Адже сам будинок перебуває в аварійному стані з 1996 року, однак ні про які ремонти мови все це час не йшло.

За словами місцевих жителів, в деяких кімнатах дірки в підлозі майже наскрізні — можна провалитися в підвал. Руйнується і стеля. Два роки тому в лівому крилі будинку сталася пожежа, тоді ситуація стала ще більш плачевною — сильно постраждали дах та сходи. Приводити в порядок будинок жителям довелося за свій рахунок.

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