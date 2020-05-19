В Одесі іноземець пробрався в лікарню і обчистив персонал і пацієнтів

Подробиці повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Інцидент стався в одній з лікарень в Приморському районі міста, куди чоловік проник під виглядом відвідувача.

За словами правоохоронців, спочатку зловмисник зайшов в одну з палат, в якій відпочивали пацієнтки, і забрав із столиків їх мобільні телефони. А після, прямуючи до виходу, заглянув в кабінет медичної сестри, звідки забрав сумку з документами і грошима.

Про крадіжку майна адміністрація закладу одразу повідомила в поліцію.

Копи викрили грабіжника за гарячими слідами. Ним виявився 38-річний громадянин однієї з сусідніх держав. Всі викрадені речі у нього вилучили.

За скоєння ряду крадіжок фігуранту повідомили про підозру у ч. 2 ст. 185 ККУ. Зараз чоловік перебуває у СІЗО.

Раніше ми писали, після пом'якшення карантину ситуація на Одещині тільки погіршилася, кількість хворих з кожним днем зростає і медики назвали найбільш заражені райони.

"Ситуація після ослаблення карантину погіршилася. Кожен день у нас як мінімум 15 випадків підтверджується. Ослаблення карантину не означає, що ми повинні ходити без засобів індивідуального захисту. Ми повинні бути в масках і не повинно бути скупчень людей. Є правила і потрібно їх дотримуватися", - повідомила глава облздраву.

Медик оприлюднила карту захворюваності вірусом в Одеській області станом на 18 травня. Найбільш зараженим районом виявився Подільськ - 373 людини, потім слід Одеса - 164, а на третьому місці – Біляївський район – 71 хворий.

Нагадаємо, в Одесі стрімко зростає кількість інфікованих: озвучені тривожні цифри

Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані