На одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей
Відповідні кадри розмістили місцевих
На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.
Однак це не заважає сотням людей щодня відвідувати пляж, щоб позасмагати і навіть скупатися.
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До того ж екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.
Звернемо увагу, що Моз України дозволив відкрити пляжний сезон у морів і річок. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник вірусної хвороби.
Проте Моз попереджає про те, що необхідно дотримуватися соціальну дистанцію і правила гігієни.
А тим часом синоптики повідомили, що 19 травня в Одесі настало кліматичне літо.
Це означає, що температура повітря піднялася вище 20 градусів тепла.
Згідно з прогнозом, весь день в Одесі протримається хмарна погода, проте буде тепло і без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі становитиме 11-13 ° С, вдень 19-21 ° C
Температура морської води 12-13 ° C
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