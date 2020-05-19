На одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей

Відповідні кадри розмістили місцевих СМИ (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.

Однак це не заважає сотням людей щодня відвідувати пляж, щоб позасмагати і навіть скупатися.

До того ж екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.

Звернемо увагу, що Моз України дозволив відкрити пляжний сезон у морів і річок. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник вірусної хвороби.

Проте Моз попереджає про те, що необхідно дотримуватися соціальну дистанцію і правила гігієни.

А тим часом синоптики повідомили, що 19 травня в Одесі настало кліматичне літо.

Це означає, що температура повітря піднялася вище 20 градусів тепла.

Згідно з прогнозом, весь день в Одесі протримається хмарна погода, проте буде тепло і без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 11-13 ° С, вдень 19-21 ° C

Температура морської води 12-13 ° C

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