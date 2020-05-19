В Одесі мажори тягають левеня по нічним клубам, як модну іграшку

Маленького хижака помітили в скандальному закладі Park Residence, яке влаштувала гучну вечірку і розлютило мера Одеси Геннадія Труханова. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відвідувачі клубу щосили почали фотографуватися з переляканим тваринам на фоні закладу. Цими знімками зарясніли соцмережі, пише Думська .

В адміністрації нічного клубу стверджують, що тварина приніс з собою один з гостей закладу, і вони відношення до звірові не мають.

Зазначимо, що схожого левеня помітили недавно і на Кримській бульварі.

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують побачене.

«Чмо*никиі, ті хто вважають левеня модною іграшкою!»,

«Малий запам'ятає, як над ним познущалися»,

«Ско*и, б у вольєр з левами запустити для вигулу», «Клоуни», - пишуть люди.

Раніше ми писали, на тлі останніх новин про стрімке поширення китайської вірусу і нових жертв, мер Одеси Геннадій Труханов скликав комісію для прийняття екстрених заходів в місті.

За його словами, на тлі титанічної роботи медиків, водіїв громадського транспорту та комунальників у місті відкриваються нічні клуби і ресторани, де ніхто не дотримується заходів безпеки, пишуть місцеві ЗМІ.

«Пройдіть по Катерининській і подивіться, що коїться. Про яких нормах йдеться? Боюся, що ми можемо отримати суттєве погіршення епідеміологічної ситуації. Потрібно пам'ятати про те, що нічого ще не закінчилося», — зазначив міський голова.

Нагадаємо, "вірусу ніхто не боїться": в Одесі відкрили пляжний сезон, фото

Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані