У середу, 20 травня в один з районів Одеси на цілий день відключать воду
Про це мешканців мікрорайону Черьомушки попередила прес-служба філії «Інфоксводоканал», передає Politeka.net.
Згідно з повідомленням, відключення буде пов'язано з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт по заміні засувок діаметром 200 і 300 мм
Так, з 09:00 буде припинена подача води в будинки городян, які проживають за наступними адресами:
- Люстдорфська дорога, 86, 88а, 88б, 88в;
- вулиця Героїв Крут, 1-31, 2-36;
- вулиця Івана та Юрія Лип 1-7;
- вулиця Варненська, 1-21, 2-10;
- вулиця Академіка Філатова, 21-41;
- вулиця Космонавтів, 12-30;
- вулиця Маршрутна;
- вулиця Сибірська.
Повернути воду в квартири одеситів обіцяють о 20.00.
Раніше ми писали, на одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей.
На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.
Однак це не заважає сотням людей щодня відвідувати пляж, щоб позасмагати і навіть скупатися.
До того ж екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.
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