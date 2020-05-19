У середу, 20 травня в один з районів Одеси на цілий день відключать воду

Про це мешканців мікрорайону Черьомушки попередила прес-служба філії «Інфоксводоканал», передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, відключення буде пов'язано з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт по заміні засувок діаметром 200 і 300 мм

Так, з 09:00 буде припинена подача води в будинки городян, які проживають за наступними адресами:

- Люстдорфська дорога, 86, 88а, 88б, 88в;

- вулиця Героїв Крут, 1-31, 2-36;

- вулиця Івана та Юрія Лип 1-7;

- вулиця Варненська, 1-21, 2-10;

- вулиця Академіка Філатова, 21-41;

- вулиця Космонавтів, 12-30;

- вулиця Маршрутна;

- вулиця Сибірська.

Повернути воду в квартири одеситів обіцяють о 20.00.

Раніше ми писали, на одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей.

На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.

Однак це не заважає сотням людей щодня відвідувати пляж, щоб позасмагати і навіть скупатися.

До того ж екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.

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