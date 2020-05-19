У середу, 20 травня, дощ і шкальний вітер обрушаться на Одессу

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, з ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Ранковий сильний дощ у другій половині дня повинен ослабнути, але до вечора може знову набрати силу, передає Politeka.net

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-14 °С, вдень 16-18 °C

Температура морської води 12-13 °C

По області метеорологи обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ.

Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 9-14 м/с,

у другій половині дня під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 16-21 °C

На автодорогах області видимість добра.

Цікаво, що в давнину говорили, якщо в цей день буде дощ - грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини.

Раніше ми писали, на одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей.

На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.

Однак це не заважає сотням людей щодня відвідувати пляж, щоб позасмагати і навіть скупатися.

До того ж екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.

Нагадаємо, злива з градом обрушилася на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди

Також Politeka писала, що в Одесі на вихідних температура злетить до літніх показників