В Одесі незаконно відновили роботу дитячі атракціони

Про це пише Думская.net.

З 12 травня відбувся перший етап ослаблення загальнонаціонального карантину, і Одеса потроху починає входить у звичайний ритм життя.

Городянам дозволили, не боячись штрафів, відвідання парків, скверів, дитячих і спортивних майданчиків, однак уряд висунув основна вимога - дотримання протиепідемічних норм. Після цього рішення в одеських парках і скверах відкрилися різні атракціони – батути і лабіринти, але як з'ясувалося їх діяльність незаконна.

Все тому, що в переліку об'єктів, дозволених до відкриття, вони не згадуються.

Власники атракціонів стверджують, що дозвіл на роботу у них є.

Проте в одеській мерії заявляють, що офіційних рішень на функціонування такого роду розважальних місць міськрада не приймала.

«Їх роботу регламентує постанова уряду, а контроль за дотриманням правил карантину повинна вести поліція», - розповіли в одеській міськраді.

У той же час директор Лунапарку «Одеса», який знаходиться в парку Шевченка, повідомив, що рішення про закриття і про відкриття адміністрація парку приймала самостійно.

За даними видання, Лунапарк в Аркадії поки закритий на ремонт.

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