У п'ятницю, 21 травня, небо над Одесою буде затягнуте хмарами, також місцями пройде невеликий дощ з грозою

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, дощовий атмосферний фронт потроху почне залишати Одесу , однак весь день збережеться похмура погода, передає Politeka.net

Вночі та вранці прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

У місті незначно похолодає.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

По області намічається хмарність з проясненнями.

Вночі дощ, на півдні значний. Вдень місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °C

На автодорогах області видимість добра.

Зазначимо, що 22 травня вшановується пам'ять святителя Миколи. Найбільше в народі це свято відоме під назвою Микола Весняний. Обидва Миколи - і Зимовий (19 грудня), і Весняний - погоду встановлюють. «Микола Весняний - з теплом, Микола Зимовий - з морозом». Цим днем знаменується кінець весни і початок предлетья (з 22 травня по 10 червня). На Ніколу можуть бути грози, дощі: «Дощ у травні хліба піднімає».

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