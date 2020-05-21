Поліція кинула всі сили на пошук маленької одеситки, яка загубилася в Суворовському районі

В розшук оголошено Булатова Софія Дмитрівна, 2009 року народження, яка, 20 травня, між 19-ю та 21-ю годинами пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію місцевої поліції.

Прикмети Соні: на вигляд 10 років, зріст близько 140 см, довгі світлі волосся, худорляве, блакитні очі.

Була одягнена: червона куртка, блакитні джинси і сріблясті кросівки.

«Прохання до всіх, у випадку отримання інформації про місце знаходження дівчинки, повідомити Суворовський ВП за телефонами: (048) 779-49-70, (048) 779-49-88, (063) 462-05-01 або по спецлінії « 102 », - йдеться у зверненні поліції.

Раніше ми писали, що в Одеській області поліція і родичі розшукували безвісти зниклу дівчину, про яку немає вапна тривалий час.

Так, в Любашевским районі пропала 17-річної Борчук Тетяна Сергіївна.

Відомо, що жителька села Троїцьке пішла з дому 12 квітня поточного року і до теперішнього часу її місце знаходження невідомо.

Прикмети Тані: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі.

Була одягнена в світлі джинси, темні кросівки, коричнево-чорну кофту з капюшоном.

У дівчини є особлива прикмета - на правій руці татуювання з написом "любов".

Варто відзначити, що Борчук Тетяна вже не вперше тікає з дому. Про систематичні причини втечі в поліції не уточнюють.

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