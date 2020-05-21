В мережі показали, як підлітки з Одеси затіяли небезпечну гру на узбережжі під час шторму

В Одесі двоє підлітків в пошуках гострих відчуттів під час шторму бігали по краю хвилеріза, одна з хвиль мало не змила їх у море.

Відповідне відео, зняли на камери телефонів очевидці, а потім опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Україна", передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як два хлопчики в пошуках гострих відчуттів бігають по краю хвилеріза під час шторму. У якийсь момент одна з хвиль мало не змила хлопців в море.

"Одеса на море — шторм. Два підлітка скучили за адреналіном. По мокрій і слизькій поверхні хлопці рухалися на край хвилеріза. В результаті хвиля мало не змила їх у море. Цікаво, через скільки часу батьки змогли б знайти їх?" - йдеться у підписі до відео.

Відео розійшлося по мережі і викликало хвилю обурення серед інтернет-користувачів.

«Бідні діти та їх батьки !!!», «Ними не займаються!», - коментують люди.

У цьому ключі не можна не згадати іншу історію, яка трапилася також на пляжі в Одесі.

Тоді сильний вітер зніс з пірсу в море коляску, в якій знаходилася маленька дитина.

Інцидент стався на пляжі «Аркадія». Спочатку мати намагалася самостійно врятувати дитину. Вона стрибнула в море слідом за візком.

На допомогу їй відгукнувся чоловік, який побачив, що відбувається. Він зняв одяг і стрибнув з пірсу.

В результаті він врятував постраждалих.

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