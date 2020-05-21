Одесити настільки втомилися від карантинних обмежень, що навіть у негоду гуляють в парках і вздовж моря

Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ .

На знімках зображено, як городяни прогулюються по набережній і Аркадії під час дощу. Деякі прихопили з собою парасольки, але є й такі, хто просто сховався під деревами і насолоджується прогулянкою.

При цьому більшість закладів у місті, як і раніше залишаються закриті, а ті літні майданчики, які працюють непридатні для посиденьок в дощову погоду. Кафе і ресторани, де є криті майданчики, буквально забиті людьми і місць всім не вистачає. Але це не зупиняє одеситів, і вони влаштовуються на лавках під деревами.

Нагадаємо, карантин в Україні знову продовжили, На цей раз до 22 червня, проте з істотними змінами.

В Кабмін заявили, що з 22 травня карантин буде адаптивним. Тобто буде прийматися до уваги епідемічна ситуація в конкретних регіонах. У разі зростання захворюваності місцеві власті зможуть самостійно посилювати обмеження.

В яких областях заходи посилять, а в яких послаблять, поки не відомо.

А тим часом синоптики повідомили, що в четвер, 21 травня, небо над Одесою буде затягнуте хмарами, також місцями пройде невеликий дощ з грозою.

Вночі та вранці прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

У місті незначно похолодає.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

Нагадаємо, що одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину: "Це незаконно", фото

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