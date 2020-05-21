Жертви просто неминучі при такому ставленні

Від старовинного будинку в центрі Одеси відвалився величезний елемент карниза і впав на тротуар

Підтверджуючі фотографії розмістив в соцмережах одеський активіст Дем'ян Ганул, передає Politeka.net.

Інцидент стався на вулиці Ольгіївській, 17 днями.

На знімках видно, як брила довжиною близько метра відвалилася з карниза дореволюційного будинку впала на тротуар і від падіння там утворилася вм'ятина.

Дивом обійшлося без жертв, але якщо цей і інші будинки не будуть ремонтувати та реконструювати влади міста, то жертви просто неминучі.

За даними місцевих ЗМІ, мешканці цього будинку не раз зверталися до чиновників з проханням звернути увагу на старий стан даху, з якої постійно падають уламки на голови перехожим.

Одесити з гнівом взялися коментувати подію.

«В Трухановці це норма, в Одесі такого не повинно бути. Труханова та його банду, скоро посадять. Одесити повинні вибрати нового розпорядника своїх грошей, але трухлява банда зобов'язана повернути мільйони»,

«Трухановщина»,

«Коли вже знесуть цього лисого ублюдка», - пишуть в мережі.

Схожа ситуація сталася раніше. З історичної будівлі в самому центрі Одеси обвалилася частина карнизу.

Обвалення сталося з відомого пам'ятника архітектури Будинку Навроцького, який знаходиться на вулиці Ланжеронівській.

Будівля примикає впритул до знаменитого одеського Оперного театру.

Зазначимо, що будинок побудований в 1891 році, в ньому коли–то розміщувалася редакція популярної дореволюційної газети «Одеський листок» Василя Навроцького.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

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