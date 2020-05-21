Іржаві штирі загрожують життю та здоров'ю відпочиваючих на одному з одеських пляжі

Мова йде про пляжі в Фонтанці 3, де вже кілька років іржавіє затоплена баржа, повідомляє інформаційний портал УСІ.

За словами місцевих жителів, вони знають про небезпечне місце і ведуть себе обережно, але як бути з відпочиваючими і дітьми?

«Ми це місце давно знаємо і ведемо себе тут обережно, але у нас буває багато відпочиваючих, які можуть поранитися, не знаючи особливостей пляжу. Тут часто бувають наші діти, і за них ми переживаємо. Не кожен може впоратися з хвилею і на ці штирі можна натрапити випадково, навіть знаючи про них», - кажуть вони.

В той же час домагатися прибирання іржавого металу вони не поспішають, оскільки бояться, що влада просто закриє пляж і їм ніде буде відпочивати.

«Думаю, що влада про таку проблему знають, але чомусь нічого не роблять, а якщо ми стане активною, то закриють пляж», - висловив побоювання місцеві житель.

За даними видання, сільські влади, заявили, що пляж — поза зони їх відповідальності.

«Офіційний пляж у Фонтанці тільки один біля Чорноморської Рів'єри. Інші пляжі — дикі і за них ніхто не відповідає», - повідомив у сільраді.

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