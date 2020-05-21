Стало відомо, скільки людей захворіло і видужало від китайського вірусу в Одесі та області

Станом на ранок 21 травня, з початку епідемії в Одеській області зареєстровано 801 випадок зараження. За останню добу виявлено 14 нових випадків, 13 осіб вилікувались, 1 пацієнт помер. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає Politeka.net

Всього по Україні, за їхніми даними, з початку епідемії підтверджені 19 706 випадків інфікування. За останню добу в країні виявили 476 нових випадків захворювання. Вилікувались 272 людини. Зареєстровано 15 летальних випадків.

Наголошується, що за весь період епідемії в Україні 6 227 пацієнта одужали, 579 осіб померли.

Раніше ми повідомляли, в Одесі днями від китайської інфекції помер 47-річний реаніматолог Максим Белінов. За слова місних чиновників, медик 4 дні займався самолікуванням будинку, а у лікарню потрапив вже у важкому стані, а також його здолала депресія і він не хотів одягати кисневу маску.

Однак колеги померлого лікаря спростували інформацію про депресію та відверто розповіли, що відбувається в лікарнях.

Вони розповіли, що за день до смерті лікаря його родичі звернулися до благодійного фонду з проханням допомогти у придбанні медикаментів, для його лікування.

Крім того, лікарі 10-ї міськлікарні на умовах збереження анонімності повідомили, що медпрацівники не отримали необхідних засобів захисту.

Голова БФ "Корпорація монстрів" Катріна Ножевникова додала, що ситуація з нестачею ліків – «звичайна справа», однак чиновники про це мовчать.

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