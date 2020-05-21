В Одеській області пронеслася злива, яка підтопила вулиці

20 травня в місті Ізмаїлі пройшла сильна злива з грозою і шквалистим вітром. Дощ лив всю ніч, в результаті виявилися підтоплені підходи в приватні двори та городи у деяких місцевих жителів. Фотографіями очевидці діляться в соціальних мережах, передає Politeka.net

А тим часом синоптики попереджали, що з 20 травня з Європи на Україну підійме потужна смуга дощів, але промочить територію країни лише місцями.

Зокрема, дощі з грозами прийдуть на Одещину.

Вночі та вранці прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

У місті незначно похолодає.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

По області намічається хмарність з проясненнями.

Вночі дощ, на півдні значний. Вдень місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми писали, мешканці села Єреміївка Роздільнянського району розповіли, що затопило зливою прибудинкові території, а автомобілі потонули в болоті.

За їх словами, дощ почався після 17.00.

«Спочатку накрапав дрібний, потім почався сильний з сильним градом. Йшов десь годину в такому темпі, потім зупинився на хвилин 10 – 15 і почався знову, тільки вже без граду», - розповіли вони.

На кадрах видно, як вода затопила двори та городи, а по вулицях текли струмки з бруду.

«Затопило стадіон, машини позастревали в болоті, довелося витягати трактором», – кажуть мешканці.

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