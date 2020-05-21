За забруднення заповідної зони в Одеській області порушникам загрожує штраф в розмірі 420 тисяч гривень

Мова йде про національний паркк «Тузлівський лимани», де в минулому році приватна фірма «Астра» залишила гори сміття, передає Politeka.net

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, підприємство володіє рибоприймальним пунктом і обловно-перепускним каналом неподалік від села Лебедівка на піщаній косі, що відокремлює Тузлівський лимани від моря.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що на зазначеній ділянці сталося засмічення відходами деревини та відходів вийнятого грунту при проведенні днопоглиблювальних робіт є результатом виробничої діяльності підприємства.

Наголошується, що суд буде доводити, що бізнесмени порушили законодавство про охорони навколишнього середовища.

Звернемо увагу, що з цієї рибальської станцією давно борються працівники нацпарку «Тузлівський лимани» та одеські еко-активісти. Вони доводять, що ПП «Астра» незаконно прокопувала канал через косу, а вилов риби в цьому місці порушує природний баланс у заповіднику.

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