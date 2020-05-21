Напередодні курортного сезону одеситам перекрили прохід до моря через нове будівництво

Мова йде про сходовий прохыд до пляжу «Курортний» на 13-й станції Великого Фонтану, який впирається в будівельний паркан, про це повідомляють місцеві ЗМІ. (Щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Тепер всім відпочиваючим, щоб спуститися до моря, доводиться випробовувати масу незркчностей, обходячи будівельний майданчик по дорозі, де їздить будівельна техніка.

За інформацією ЗМІ, на даній території ведуть будівництво відразу дві компанії — «Ханбер» і «Гефест» .

Розлючені місцеві мешканці висловили свої невдоволення.

Вони написали на паркані «Труханов злодій, геть паркан» і «Було море — більше немає».

Однак у мерії поспішили запевнити, що у забудовника є дозвіл на будівництво до 1 серпня. Але перекривати прохід до моря вони все одно не мають права, переконані люди. В суботу о 12 годині розсерджені городяни мають намір провести мітинг і все-таки демонтувати цей паркан.

Забудовник Гефест, на 13 ст. В.Фонтану, перегородив дорогу до моря. Напевно мало вкрали землі біля моря, потрібно ще вкрасти. Питання до одеської міської ради - ви розумієте, що люди обходять будівельний майданчик по дорозі де активно їздить велика техніка❓Ви свідомо спонукаєте людей на небезпеку, створюючи всі умови❗️ Питання до Гефест - навіщо ви витрачаєте великі кошти на будівництво ЖК Каліпсо, якщо ми його зупинемо❓ Так як його будівництво не законе❗️ Побережіть свої кошти... (Аналогічне запитання і до ЖК «Граф у моря») Gepostet von Спільна МЕТА am Mittwoch, 20. Mai 2020

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