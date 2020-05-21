Напередодні курортного сезону одеситам перекрили прохід до моря через нове будівництво
Мова йде про сходовий прохыд до пляжу «Курортний» на 13-й станції Великого Фонтану, який впирається в будівельний паркан, про це повідомляють місцеві ЗМІ. (Щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)
Тепер всім відпочиваючим, щоб спуститися до моря, доводиться випробовувати масу незркчностей, обходячи будівельний майданчик по дорозі, де їздить будівельна техніка.
За інформацією ЗМІ, на даній території ведуть будівництво відразу дві компанії — «Ханбер» і «Гефест» .
Розлючені місцеві мешканці висловили свої невдоволення.
Вони написали на паркані «Труханов злодій, геть паркан» і «Було море — більше немає».
Однак у мерії поспішили запевнити, що у забудовника є дозвіл на будівництво до 1 серпня. Але перекривати прохід до моря вони все одно не мають права, переконані люди. В суботу о 12 годині розсерджені городяни мають намір провести мітинг і все-таки демонтувати цей паркан.
Нагадаємо, що одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину: "Це незаконно", фото
Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше
Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані